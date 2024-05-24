Рассказывают, что эту школу решил построить местный аристократ, который также работал профессором в Университете Пенсильвании. Однако он не реализовал бы идею, если бы не община.

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Школу, которая теперь является жильем, построили из пляжного камня

Аристократ подал идею строительства школы и сплотил вокруг нее всю общину. Люди из города позаботились об основе – они собрали для строительства камни с соседнего пляжа.

В 1934 году здание школы переоборудовали в дом, а в 1965-м – ее приобрели нынешние владельцы после того, как увидели недвижимость в журнале.

Когда нынешняя владелица увидела фотографию дома, то вспомнила город своего детства в Англии. Женщина сказала своему мужу, что им нужно купить этот дом,

– рассказал агент по размещению объявлений.

Уютная гостиная в светлых тонах / Фото Mike Barron

Коттедж расположен в очень хорошем месте, на лесистом участке, где нет соседей. Внутри точно есть три спальни, гостиная, столовая и кухня. На оригинальном деревянном полу до сих пор виднеются следы ученических парт.

Большая кухня с обеденным столом / Фото Mike Barron

Это одно из немногих каменных зданий в Рае. Оригинальный купольный потолок сохранился до сих пор, как и винтовая лестница, ведущая к башне, откуда раньше раздавался школьный колокол,

– добавил агент.

Сейчас домом интересовались как американцы из разных штатов, так и покупатели из-за рубежа, в частности из Барселоны.