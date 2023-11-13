В каких случаях лучше обойтись без штор в комнате: вот ответ

Задумывались ли вы, что шторы бывают лишними в комнате? Чаще всего мы просто бездумно вешаем их, не понимая, что лучше обойтись без петель.

Есть несколько очень веских аргументов в пользу штор. Они создают чувство приватности, являются хорошим акцентом в комнате, придают уют, а еще ощущение целостности. Однако существуют случаи, когда лучше обойтись без штор.

Обратите внимание Льготная ипотека "еселя" под 3%: отвечаем на часто задаваемые вопросы

Когда не стоит вешать шторы

Эксперты по дизайну утверждают, что в некоторых случаях шторы не требуются. Вивиан Чоу, декоратор интерьера и основательница Viv and Tim Home, говорит: "Я бы не рекомендовала использовать шторы, когда окно действительно маленькое и узкое. Лучше выбирать рулонные или римские занавеси, если есть потребность в приватности".

Второй случай – темная комната. Нью-йоркский дизайнер интерьера Артем Кроповинский предполагает, что шторы здесь могут не пригодиться.



Окно без штор в кухне-столовой / Фото Farrow & Ball

"Там, где свет является самым ценным гостем, например, темная гостиная, выходящая на север, окна должны быть открытыми", – говорит Кроповинский. Иногда шторы не являются правильным решением для некоторых комнат из-за их функций.

На кухнях или в ванных комнатах практичность превосходит роскошь, поэтому отсутствие штор устраняет проблемы с влажностью и уходом. В помещениях с высокой влажностью практичнее выбрать жалюзи, ведь их легче мыть,

– считает дизайнер.

В конце концов, может быть, из вашего окна открывается невероятный пейзаж? В таком случае вам не нужны шторы – наслаждайтесь природой. Причин не вешать шторы много, все зависит от ваших потребностей.