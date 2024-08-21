Продают дом в скале возрастом 200 миллионов лет: что скрывается внутри

Особняк "Скалистый дом" в Колорадо напоминает помещение из мультфильма "Флинстоуны". Он возведен в вековой красной скале.

Дом возвели как часть одной из самых известных красных скал в Колорадо возрастом 200 миллионов лет. Жилье решили продать за 989,9 тысяч долларов.

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Роскошное жилье в вековой скале

Женщина, по имени Карен, которая приобрела это жилье вместе со своим мужем Алленом, поделилась своими впечатлениями от первого визита в "Скалистый дом".

"Внешне это больше напоминает тюрьму, а не жилой дом. Его возвел джентльмен, которого наши соседи называли богемным", – рассказывает американка.

Уютные комнаты в пастельных тонах / Фото SWNS

Интересно, что супруги недавно снялись в одном из эпизодов популярной программы "Самый уродливый дом в Америке" на HGTV.

Мы говорили с архитектором, и он сказал: "Радуйтесь, что он все еще стоит вертикально". Интересно, что предыдущий владелец даже обустроил грунтовой пол, чтобы иметь возможность выращивать растения внутри,

– говорит Аллен.

Площадь 4-этажного жилья составляет 226 квадратов. Внутрь можно попасть через двойные железные двери. Там обустроены две спальни (основа и гостевая), две ванные комнаты, кухню с винным холодильником, кабинет и прачечную.

Также в объявлении о продаже упоминаются две террасы, на которые можно выйти с третьего этажа, просторный балкон и теплица.