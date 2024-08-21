Будинок звели як частину однієї з найвідоміших червоних скель у Колорадо віком 200 мільйонів років. Житло вирішили продати за 989,9 тисячі доларів.

Зверніть увагу Всього 1 долар: як туристу вдалося знайти житло за копійки та ще й біля столиці

Розкішне житло у віковій скелі

Жінка, на ім'я Карен, яка придбала це помешкання разом зі своїм чоловіком Алленом, поділилася своїми враженнями від першого візиту в "Скелястий дім".

"Зовні це більше нагадує в'язницю, а не житловий будинок. Його звів джентльмен, якого наші сусіди називали богемним", – розповідає американка.

Затишні кімнати в пастельних тонах / Фото SWNS

Цікаво, що подружжя нещодавно знялись в одному з епізодів популярної програми "Найпотворніший будинок в Америці" на HGTV.

Ми говорили з архітектором, і він сказав: "Радійте, що він все ще стоїть вертикально". Цікаво, що попередній власник навіть облаштував ґрунтову підлогу, щоб мати можливість вирощувати рослини всередині,

– каже Аллен.

Площа 4-поверхового житла складає 226 квадратів. Всередину можна потрапити через подвійні залізні двері. Там облаштовано дві спальні (основа та гостьова), дві ванні кімнати, кухню з винним холодильником, кабінет та пральню.

Також в оголошенні про продаж згадуються дві тераси, на які можна вийти з третього поверху, просторий балкон і теплиця.