Как создать осенний уют с помощью скандинавского интерьера

Дизайнеры уверяют, что скандинавский стиль всегда будет в тренде, поэтому его часто используют в устройстве интерьера. Простота, природность и красота – главные черты скандинавского дизайна.

Дизайн в скандинавском стиле наполняет дом уютом, ведь когда-то он возник, чтобы "противостоять холодным скандинавским зимам". Стиль охватывает концепцию "гюге" – это датско-норвежский термин, описывающий "настроение уюта и комфортного общества". С приближением осени и холодных длинных вечеров скандинавская эстетика очень желательна в каждом доме.

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Любимая скандинавская эстетика для осеннего дизайна

Лондонская дизайнер интерьеров Наоми Эстли Кларк говорит: "Ваш дом должен способствовать свободной и безоговорочной спокойной жизни. В этом неопределенном мире, особенно когда на улице холодно, наши дома должны быть нашим местом безопасности".

Чтобы сделать дом максимально комфортным, она советует: "Сначала спросите себя: каким должно быть мое пространство, чтобы я хорошо чувствовал(-лась)? Например, многим хочется, чтобы в спальне было спокойно и уютно. Подумайте о цветах, текстурах и вещах, которые помогут вам достичь этих ощущений».



Теплый скандинавский интерьер / Фото lights&lamps

Скандинавский стиль – это о любви к природному миру. Подумайте об использовании органических материалов, таких как светлая и обугленная древесина, лен, хлопок, джут, овчина и кожа. В дизайнах в скандинавском стиле мы чаще всего видим деревянный пол и деревянную мебель, а еще много текстиля. Это действительно придает уют и напоминает о связи с природой.

Далее подумайте об освещении. Ослепительный верхний свет "убивает" уютную атмосферу, поэтому лучше выбирать многослойное теплое освещение – сочетание люстры, настольных ламп, настенных светильников и подвесок.



Много мягких тканей / Фото Tartan Blanket Co

Следующий шаг – аксессуары и декор. Покройте спинку дивана или любимого кресла мягким покрывалом и положите несколько подушек. Не забывайте использовать узорные детали по ботаническим мотивам. Не путайте скандинавский стиль с минимализмом.