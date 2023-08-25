Что такое скандинавский минимализм: вы навсегда влюбитесь в этот стиль

Скандинавский минимализм – это простой практический подход к дизайну. Целью этого стиля является создание интерьера с минимальным количеством декора, который приближал бы человека к природе.

Скандинавский дизайн продолжает набирать популярность из-за своей простой изысканности, к которой теперь стремятся все. Узнайте больше об этом умиротворяющем стиле дизайна и о том, как использовать его в интерьере.

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Ключевые признаки скандинавского минимализма

В отличие от некоторых стилей дизайна скандинавский минимализм не имеет точных ориентиров. Это стиль, открытый для экспериментов, поэтому каждое пространство создают уникальным.

Однако некоторые ключевые признаки все же есть. К примеру, функциональность. Каждый предмет или элемент декора в комнате должен иметь свое предназначение. Если действительно придерживаться этого правила, то в помещении останется очень мало мебели и вещей, которые действительно будут полезны.

Столовая в стиле скандинавского минимализма / Фото The Spruce

Следует понять, что малое количество предметов не делает пространство холодным. Напротив, скандинавский минимализм отличается комфортом и уютом. Используйте такие материалы, как дерево, камень, шерсть, хлопок и т.д. Устанавливайте большие окна, чтобы в комнату попадало много природного света.

Для скандинавского минимализма характерны качественно изготовленные предметы и мебель, которые прослуживают многие годы. Не нужно покупать модные вещи, ставьте акцент на долговечность и функциональность.

Чем скандинавский минимализм отличается от обычного минимализма

Минималистичный дизайн сосредотачивается на чистых линиях, простых, функциональных элементах и простых цветовых палитрах. Дизайн комнаты часто выполняется в черно-белом цвете с геометрическими узорами и четкими деталями. В минимализме используются такие материалы, как: металл, лак, мрамор и другие.

Скандинавский минимализм также сосредотачивается на простоте и функциональности, но он вдохновлен природой. Дизайн комнаты выполняют в кремово-белом, нейтрально-коричневом и сером цвете, а также в мягких пастелях (шалфей, голубой), которые встречаются в природе. В скандинавском минимализме употребляют натуральные материалы.



Гостиная с текстильными деталями придает уют / Фото Stocksy

Если вы хотите изменить стиль дизайна в своей комнате на скандинавский минимализм, то для начала дизайнеры советуют "избавиться от беспорядка". То есть, нужно убрать все лишние вещи, которые не выполняют важной функции. Затем вы можете перекрасить комнату в вышеперечисленные тона и приобрести качественную мебель из природных материалов.