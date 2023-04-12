Скандинавский стиль в интерьере: почему он так популярен и какие особенности

Скандинавский стиль настолько популярен, что стал мейнстримом. Чем он особенный и почему один из ведущих в современном мире – рассказываем дальше.

Стиль не инновационный. Он возник в 1950-х, как часть современного течения в скандинавском дизайне. Основная идея – победа функциональности и доступности дорогой роскоши. Натуральные цвета и материалы, простая мебель сразу приобрели популярность. Особенно его любят поклонники минимализма.

Часто скандинавский стиль представляют как очень дорогой и не всем доступный, но это не так.

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Какие особенности скандинавского стиля

Скандинавский стиль характеризует философия "lagom" – направление, сосредоточенное на шведской этике воздержания. Это значит, что в дизайне должно быть не много и не мало, а именно так, как нужно. Lagom – это жизненная философия, идеальная для сдержанных людей.

Также для скандинавского стиля важны пространство, свободное от устройств. Здесь не должно быть телевизоров, компьютеров и смартфонов. Важен только отдых. Таким местом должна стать спальня. Тёплые тона, мягкие ткани, натуральное дерево помогут создать спокойную атмосферу.

Много деревянной мебели в интерьере / Фото Decorilla

Финляндия сыграла огромную роль в формировании скандинавского стиля. У финнов, как у самой счастливой нации, есть чему поучиться. Любовь к природе, теплый цвет и материалы – основные идеи в дизайне. Бумажные фонарики и перья – настоящий тренд.

Самыми распространенными цветами в скандинавском стиле есть небесно-голубой и серый. Особенно гармонично они смотрятся на белом фоне.



Серый цвет один из самых популярных в дизайне / Фото Fantastic Frank