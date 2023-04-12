Стиль не є інноваційним. Він виник у 1950-х як частина сучасної течії в скандинавському дизайні. Основна ідея – перемога функціональності та доступності над дорогою розкішшю. Натуральні кольори та матеріали, прості меблі одразу набули популярності. Особливо його люблять прихильники мінімалізму.

Часто скандинавський стиль презентують як дуже дорогий і не всім доступний, але це не так.

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Які особливості скандинавського стилю

Скандинавський стиль характеризує філософія "lagom" – напрям, що зосереджений на шведській етиці стриманості. Це означає, що в дизайні має бути не багато і не мало, а саме так, як треба. Lagom – це життєва філософія, ідеальна для стриманих людей.

Також для скандинавського стилю важливими є простір, вільний від пристроїв. Тут не має бути телевізорів, комп'ютерів і смартфонів. Важливий тільки відпочинок. Таким місцем має стати спальня. Теплі тони, м'які тканини, натуральне дерево допоможуть створити спокійну атмосферу.

Багато дерев'яних меблів в інтер'єрі / Фото Decorilla

Фінляндія зіграла велику роль у формуванні скандинавського стилю. У фінів, як в найщасливішої нації, є чого повчитися. Любов до природи, теплі кольори й матеріали – основні ідеї в дизайні. Паперові ліхтарики та пір'я – справжній тренд.

Найпоширенішими кольорами в скандинавському стилі є небесно-блакитний та сірий. Особливо гармонійно вони виглядають на білому тлі.



Сірий колір один із найпопулярніших в дизайні / Фото Fantastic Frank