Редкое сокровище: на рынке появился средневековый замок среди волшебной природы

В австралийском Спрингфилде продают сказочный замок в европейском стиле. Дом окружает небольшой парк, поэтому вокруг царят тишина и покой.

Главная резиденция состоит из двух этажей. Рядом есть гостевой дом, вмещающий две спальни и дополнительную гостевую студию. Он тоже входит в стоимость – 3 миллиона долларов.

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Замок может стать уютным домом

Имение расположено на одном гектаре земли, который окружает небольшой парк. Он построен из известняка, поскольку владельцы хотели, чтобы здание было иного цвета, чем фасад.

Замок вмещает семь спален и семь ванных комнат. Потенциальные покупатели могут иметь из него хорошую прибыль, сдавая в постоянную аренду или частичную – например, для организации свадеб.

Светлая и современная гостиная / Фото Realestate

"Спрингфилд – одно из самых центральных пригородов побережья с качественными местными школами, магазинами и игровыми площадками – все по дороге. Собственность получила очень положительную оценку с момента выхода на рынок. Ее признали единственным в своем роде сокровищем", – говорят агенты по недвижимости.



Стильная кухня в черно-белых цветах / Фото Realestate

К тому же замок расположен вблизи заповедника Румбалара, что создает ощущение конфиденциальности и спокойствия, которого сейчас ищут многие покупатели.

В доме есть небольшой кинотеатр / Фото Realestate