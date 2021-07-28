Сколько денег нужно на покупку жилья в Испании: названы средние цены

Испанская ассоциация оценки недвижимости проанализировала цены на рынке недвижимости. Для этого были изучены 38 тысяч объектов по всей стране.

Средняя цена квадратного метра нового жилья составляет 2 482 евро (78,7 тысячи гривен). Во сколько обойдется покупка квартиры или дома в Испании – читайте далее.

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Средние цены на недвижимость в Испании

Специалисты собрали данные о стоимости первичного и вторичного жилья в июле 2021 года. По их информации, новый объект площадью 90 квадратных метров обойдется в среднем 223 380 евро (7,08 миллиона гривен) или 2 482 евро за "квадрат" (78,7 тысячи гривен). За год цены выросли на 0,4%.

Квадратный метр вторичной недвижимости продается в среднем за 1 816 евро (57,5 тысячи гривен) или 163 440 евро (5,2 миллиона гривен) за объект.

Жилье в Испании незначительно подорожало в сравнении с 2020 годом / Фото Pixabay

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Где самые высокие цены на жилье

По данным экспертов, самые высокие цены на вторичку на Балеарских островах (3 169 евро или 100,4 тысячи гривен за квадратный метр) и в Мадриде (2 945 евро или 93,3 тысячи гривен за "квадрат").

Самая дорогая первичная недвижимость в Каталонии (3 992 евро или 126,5 тысячи гривен за "квадрат") и Мадриде (3 682 евро или 117 тысяч гривен за квадратный метр).

В Мадриде одни из самых высоких цен на жилье / Фото Pixabay