Какие налоги и на каком этапе нужно уплатить при покупке квартиры в Украине в 2021 году – рассказали в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.

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Что оплачивается при покупке квартиры

Обязательства по уплате налогов переходят к собственнику жилья после того, как нотариус внесет в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество соответствующую информацию. В частности покупатель платит:

Услуги нотариуса . Обращение к государственному нотариусу обойдется дороже, однако частный обычно быстрее регистрирует куплю – продажу недвижимости.

. Обращение к государственному нотариусу обойдется дороже, однако частный обычно быстрее регистрирует куплю – продажу недвижимости. Сбор Пенсионного фонда . Он составляет 1% от суммы покупки. Квитанцию ​​необходимо предоставить нотариусу, который внесет соответствующие данные в Государственный реестр. Стоимость услуги: 5 рабочих дней – 230 гривен, 2 дня – 2270 гривен, 2 часа – 11 350 гривен.

. Он составляет 1% от суммы покупки. Квитанцию ​​необходимо предоставить нотариусу, который внесет соответствующие данные в Государственный реестр. Стоимость услуги: 5 рабочих дней – 230 гривен, 2 дня – 2270 гривен, 2 часа – 11 350 гривен. Госпошлина за удостоверение сделки с недвижимостью нотариусом. Составляет 1% кадастровой стоимости жилья. Обратите внимание: нотариальные услуги (заключение договора, внесение данных в реестр) в этом случае оплачиваются отдельно.

Ставка налога устанавливается органами местного самоуправления в каждой области Украины, но не может превышать 1,5% установленной на 1 января отчетного года минимальной суммы за квадратный метр: на 2020 год – 70,85 гривен за квадратный метр, на 2021 – 90 гривен. Расходы при покупке недвижимости несут обе стороны сделки или одна из них, если есть соответствующие договоренности,

– пояснили в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.

Обратите внимание! Покупатель обязан уплатить налог в течение 14 дней: с момента заключения договора купли – продажи квартиры (перехода права собственности) и при заполнении заявления об оформлении ипотеки. Налог при покупке квартиры у застройщика (НДС) уплачивается в день оплаты стоимости жилья.

ЖК "Львовская Площадь" от Корпорации Недвижимости РИЕЛ / Фото riel

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За какую недвижимость нужно платить налоги

В Украине есть налог на квартиры площадью более 60 квадратных метров. Это означает, что нужно платить налог за "лишние" метры. Например, если объект имеет площадь 90 квадратных метров, налог рассчитывается на 30 "квадратов".

Важно! Если квартира имеет площадь более 300 квадратных метров, необходимо платить также налог на роскошь. Он составляет 25 тысяч гривен ежегодно к сумме основного налога.

Государственная пошлина не касается жилья, которое:

содержится на средства местного или государственного бюджетов;

расположено в зоне обязательного отселения;

находится в аварийном состоянии.

Не стоит пытаться уменьшить сумму, сознательно занижая покупную цену объекта в договоре. Налоговая служба проверяет рыночную стоимость помещения и обычно ориентируется на средние цены в конкретном населенном пункте. Если цена продажи квартиры, указанная в договоре, значительно ниже рыночной (более 33%), налоговая инспекция может потребовать от налогоплательщика объяснений или немедленной уплаты налога,

– предупредили в РИЕЛ.

ЖК Nordica Residence от Корпорации Недвижимости РИЕЛ / Фото riel

Кто освобожден от уплаты налога на недвижимость в Украине

Согласно декрету правительства, государственную пошлину при покупке квартиры не платят:

дети-сироты;

жители общежитий;

религиозные организации;

участники АТО и их семьи;

семьи, в которых 5 и более детей;

дети-инвалиды с одним родителем;

инвалиды Великой Отечественной войны;

пострадавшие во время аварии на ЧАЭС (I и II категории).

Также такое право могут иметь жители зоны отчуждения или обязательного отселения.

ЖК Riel City от Корпорации Недвижимости РИЕЛ / Фото riel

Как вернуть уплаченные налоги

Согласно ст. 166 НКУ, граждане Украины, которые покупают жилье впервые или находятся в очереди на квартиру, имеют право на возврат налоговой скидки за приобретенную недвижимость. Сделать это можно только после регистрации по адресу купленного жилья и после подачи декларации в фискальной службы,

– рассказали в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.

Этот вариант также касается недвижимости, которая была куплена в ипотеку, но имеет нюансы:

официальное трудоустройство (рабочий стаж должен составлять не менее 1 года, кроме тех, кто работает по гражданско-правовому договору или занимается предпринимательской деятельностью);

ипотечное жилье должно быть зарегистрированным местом жительства гражданина, который хочет вернуть уплаченный налог;

срок действия ипотеки – не более 10 лет.

Интересно! Государство возмещает лишь часть процентов по ипотеке, без учета тела кредита.

Дополнительные расходы при покупке квартиры в ипотеку

Комиссия за выдачу кредита . Эта сумма уплачивается банку и обычно составляет 2% от стоимости кредита. Окончательная стоимость устанавливается индивидуально. Можно найти варианты без комиссии, однако они имеют дополнительные условия.

. Эта сумма уплачивается банку и обычно составляет 2% от стоимости кредита. Окончательная стоимость устанавливается индивидуально. Можно найти варианты без комиссии, однако они имеют дополнительные условия. Страхование имущества . Является обязательным моментом для оформления ипотечного кредита. Страхование позволяет банку получить компенсацию в случае причинения вреда объекту недвижимости.

. Является обязательным моментом для оформления ипотечного кредита. Страхование позволяет банку получить компенсацию в случае причинения вреда объекту недвижимости. Промежуточное страхования. Оформление ипотеки обычно длится от нескольких недель до нескольких месяцев. В этот период действует промежуточное страхование (до внесения ипотеки в земельный и ипотечный реестры).

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