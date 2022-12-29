Об этом свидетельствуют подсчеты Фонда государственных имуществ Украины. В ведомстве отмечают, что за текущий год сократились продажи всех типов недвижимости.

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Как изменились продажи жилья в течение 2022 года

Львиную долю в продажах занимают объекты жилой недвижимости. С 24 февраля по 12 декабря покупатели приобрели 47 023 квартир и жилых домов. Это в 4,6 раза меньше, чем за аналогичный период 2021 года, когда продали 216 994 жилых объекта.

Также существенно упали продажи:

промышленной недвижимости и гаражей – в 4,3 раза до 4 622 объектов,

торговой недвижимости – в 5,2 раза до 502 объектов,

административной недвижимости – в 7,9 раза до 458 объектов.



Как изменились продажи жилья по сравнению с 2021 годом / Инфографика Фонд госимущества

Откуда брали данные

Как пояснили в ведомстве, Фонд – регулятор рынка оценочной деятельности в Украине, неразрывно связанный с рынком недвижимости. ФГИ ведет Единую базу отчетов об оценке, на основании которых в дальнейшем продавцы недвижимости платят налоги.

Мы рецензируем эти отчеты, чтобы не допустить занижения стоимости активов и, как следствие, уменьшения налогов. В 2022 году благодаря такому мониторингу Фонда госимущества удалось не допустить сокращения поступлений в бюджет на примерно 1,5 миллиарда гривен,

– рассказала Заместитель Председателя Фонда госимущества Юлия Белова.

Нацбанк подчеркнул, что рынок жилья находится в дисбалансе

Суммируя тенденции 2022 года, директор Департамента финансовой стабильности Первин Дадашова отметила, что благодаря умеренному объему ипотек, рынок недвижимости сегодня не создает угроз для финансовой стабильности страны. Однако сфера остается в дисбалансе, в частности, из-за рекордно низкого спроса.

Здесь считают, что возобновление спроса напрямую будет зависеть от ситуации безопасности в регионах.