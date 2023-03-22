За сколько продали дом с эксклюзивным Mercedes

Каждый продавец элитной недвижимости пытается привлечь к себе внимание, утешая покупателя интересными изюминками.

Не каждый день на рынке появляется дом, который к роскошному дизайну предлагает в качестве бонуса эксклюзивный автопарк. Именно это ждало покупателей 3 Djundaly Rise.

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Этот дом продали вместе с элитным авто

Роскошный особняк стоимостью более 3 миллионов долларов поражает современным дизайном и высоким мастерством исполнения. Территория удивит произведениями ландшафтного искусства и брусчаткой из голубого камня. Высокие потолки, современная кухня, офис, тренажерный зал и бассейн с солнечным подогревом – лишь незначительная часть из широкого списка преимуществ, которые предлагает продавец.



Дом с бассейном и элитным автопарком / Фото realestate

Дом с шестью спальнями и четырьмя ванными комнатами в спокойном районе Рингвуд Норт станет предметом восхищения для настоящего автолюбителя, ведь может вместить автопарк из 14 авто.

Одна из комнат в доме / Фото realestate

Так выглядит домашний офис в элитном особняке / Фото realestate

Изысканный дизайн / Фото realestate

Недвижимость уже удалось продать за 3 150 000 долларов. В комплекте с элитным домом новый владелец получил эксклюзивный V8 Mercedes Benz G63. Эта модель имеет лучшие технические характеристики: насыщенный черный металлик с кожаным салоном и оригинальными ковриками Disigno – это поистине уникальный экземпляр.



Эксклюзивное авто продали вместе с домом / Фото realestate



В доме можно разместить автопарк / Фото realestate

Следует отметить, что желающему приобрести исключительно G-wagon нужно было бы ждать около 9 месяцев. Так что недвижимость с такой эксклюзивной изюминкой вызвала большой интерес на рынке.

Мне нравится продавать роскошные дома, где это смотрится по-другому. Мы специализируемся на продаже бутиковой недвижимости, поэтому продавец хотел иметь дело с нами только потому, что мы можем мыслить нестандартно,

– отметил агент по продажам Зед Нашит.