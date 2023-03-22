Не щодня на ринку з'являється будинок, який до розкішного дизайну пропонує як бонус ексклюзивний автопарк. Саме це чекало на покупців 3 Djundaly Rise.
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Цей будинок продали разом з елітним авто
Розкішний особняк, вартістю понад 3 мільйони доларів, вражає сучасним дизайном та високою майстерністю виконання. Територія здивує витворами ландшафтного мистецтва та бруківкою з блакитного каменю. Високі стелі, сучасна кухня, офіс, тренажерний зал і басейн з сонячним підігрівом – це лише незначна частина з широкого списку переваг, які пропонує продавець.
Будинок з басейном та елітним автопарком / Фото realestate
Будинок із шістьма спальнями та чотирма ванними кімнатами в спокійному районі Рінгвуд Норт стане предметом захоплення для справжнього автолюбителя, адже може вмістити автопарк з 14 авто.
Одна з кімнат у будинку / Фото realestate
Так виглядає домашній офіс в елітному особняку / Фото realestate
Вишуканий дизайн / Фото realestate
Нерухомість вже вдалось продати за 3 150 000 доларів. У комплекті з елітним будинком новий власник отримав і ексклюзивний V8 Mercedes Benz G63. Ця модель має найкращі технічні характеристики: насичений чорний металік зі шкіряним салоном та оригінальними килимками Disigno – це справді унікальний екземпляр.
Ексклюзивне авто продали разом з будинком / Фото realestate
У будинку можна розмістити автопарк / Фото realestate
Варто зазначити, що охочому придбати виключно G-wagon потрібно було б чекати близько 9 місяців. Тож нерухомість з такою ексклюзивною родзинкою викликала неабиякий інтерес на ринку.
Мені подобається продавати розкішні будинки, де це виглядає по-іншому. Ми спеціалізуємося на продажу бутикової нерухомості, тому продавець хотів мати справу з нами лише тому, що ми можемо мислити нестандартно,
– зазначив агент з продажу Зед Нашіт.