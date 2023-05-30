Безлюдный крошечный остров вызвал настоящий бум на рынке недвижимости. Сколько стоит такая роскошь, делимся дальше.

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Сколько стоит безлюдный остров в Шотландии

Маленький необитаемый шотландский остров расположился в невероятной природной жемчужине, в месте особого научного интереса на побережье Борг. Площадь суши составляет 25 акров и может похвастаться великолепными галечными пляжами, самой большой колонией морских птиц в районе Стюартри, редкими растениями, в частности льном, морской лавандой, душистой орхидеей, и прудом, который предназначен для обеспечения водой скота и дикой природы.



Береговая линия / Фото House beautiful

Интересно, что стоимость частного острова меньше квартиры в Лондоне. Единственный минус: на территории нет зданий или жилья, однако вы можете легко исследовать место с местными властями и спланировать на нем застройку.

Остров Барлокко находится в потрясающем месте вблизи Кирккудбрайта в Дамфрисе и Гэлловее и в зоне научного интереса как с геологической, так и с биологической точки зрения. Быть владельцем шотландского частного острова, где вы можете уйти от шума повседневной жизни и наслаждаться тишиной и спокойствием среди самых красивых пейзажей, это очень романтично,

– делится агент по недвижимости.

Гаечная береговая линия – это идеальное место для отдыха у водоема, купания и плавания на лодке. А пикник на берегу – настоящая мечта для жителей шумных городов.



Безлюдный остров / Фото House beautiful

Агенты по недвижимости говорят, что на безлюдный остров большой спрос на внутреннем и международном рынке. Стоит такая роскошь 176 тысяч долларов.