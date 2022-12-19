Во Львове продолжают дешеветь почти все классы новостроек: цены в декабре



Как менялись цены на жилье во Львове / Инфографика ЛУН

Самые дешевые квартиры в новостройках Львова можно приобрести в Шевченковском и Сиховском районах – 42 700 и 42 800 гривен за "квадрат" соответственно. Самые дорогие мэтры продают в центре.



Как распределились цены по районам Львова / Инфографика ЛУН

Цены на аренду: что ждет западные регионы

По словам СЕО Sensar Development Марка Марченко, спрос на рынке аренды Украины продолжает расти. Купить новое жилье могут не все, потому ищут жилье в аренду.

Рынок аренды разделился на западный и восточный. К примеру, западный регион до войны имел арендную ставку по двухкомнатной квартире 8 – 10 тысяч гривен, на декабрь 2022 года эта стоимость увеличилась до 500 – 700 долларов. На сегодняшний день стоимость ежемесячной аренды пока стабилизировалась, колебания есть, но незначительные,

– отмечает он.

В то же время на востоке спрос ситуативный.

Эксперт добавляет, что в перспективе рынок аренды в западных регионах Украины ожидает значительное увеличение спроса. Это связано с тем, что в течение следующих месяцев к сегодняшним арендаторам будут прилагаться и возвращающиеся из-за рубежа.