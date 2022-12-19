Во Львове продолжают дешеветь почти все классы новостроек: цены в декабре
Источник:Finance
С началом полномасштабной войны Запад Украины стал настоящим спасением как для переселенцев, так и для удачно релокировавшихся бизнесов, начав деятельность на новом месте. В то же время именно в этих регионах активно возобновлялось строительство.
Сколько предприятий релоцировались на Запад и как это повлияло на темпы строительства
Как свидетельствует статистика, минимум 761 предприятие переехало в относительно более безопасные западные регионы Украины.
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Если говорить конкретнее, то:
- 30% бизнесов переехали во Львов и Львовскую область;
- 17% выбрали Закарпатье;
- 11% переместились в Черновицкую область;
- 8% принял Ивано-Франковск;
- еще по 7% продолжают осуществлять деятельность из Хмельницкой и Тернопольской областей.
Как изменились цены на новостройки Львова
Согласно данным портала ЛУН, Львовская область стала рекордсменом по количеству возведенных за год квадратных метров. В ноябре в городе насчитывалось 117 новостроек, где можно было приобрести квартиры, сейчас их количество выросло до 121.
А вот по сравнению с ноябрем медианная стоимость квадратного метра во львовских новостройках просела во всех классах жилья, кроме комфорта, который наоборот единственным показал удешевление в ноябре. Следовательно:
- эконом просел в цене на незначительные 200 гривен – с 36 600 гривен в ноябре до 36 400 в середине декабря;
- комфорт подорожал на 700 гривен – с 38 300 до 39 000 гривен;
- колебания цен показал бизнес-сегмент, где цена снизилась до 50 300 гривен против 51 200 в ноябре;
- самое существенное подешевело премиум жилье, стоимость здесь сегодня составляет 81 500 гривен за квадратный метр.
Как менялись цены на жилье во Львове / Инфографика ЛУН
Самые дешевые квартиры в новостройках Львова можно приобрести в Шевченковском и Сиховском районах – 42 700 и 42 800 гривен за "квадрат" соответственно. Самые дорогие мэтры продают в центре.
Как распределились цены по районам Львова / Инфографика ЛУН
Цены на аренду: что ждет западные регионы
По словам СЕО Sensar Development Марка Марченко, спрос на рынке аренды Украины продолжает расти. Купить новое жилье могут не все, потому ищут жилье в аренду.
Рынок аренды разделился на западный и восточный. К примеру, западный регион до войны имел арендную ставку по двухкомнатной квартире 8 – 10 тысяч гривен, на декабрь 2022 года эта стоимость увеличилась до 500 – 700 долларов. На сегодняшний день стоимость ежемесячной аренды пока стабилизировалась, колебания есть, но незначительные,
– отмечает он.
В то же время на востоке спрос ситуативный.
Эксперт добавляет, что в перспективе рынок аренды в западных регионах Украины ожидает значительное увеличение спроса. Это связано с тем, что в течение следующих месяцев к сегодняшним арендаторам будут прилагаться и возвращающиеся из-за рубежа.