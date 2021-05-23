Сколько стоит квартира возле метро в Киеве: свежие данные по районам

В Киеве потенциальные покупатели чаще всего ищут жилье в пешей доступности от метро. Это позволяет сэкономить массу времени, ведь в часы пик дороги столицы скованы пробками.

Квартиры в домах, построенных недалеко от станций метро, обходятся дороже. Сколько стоит жилье вблизи самого востребованного вида транспорта в Киеве – читайте ниже.

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Какие цены на хрущевки

В Киеве этот вид жилья остается одним из наиболее доступных. На Борщаговке двухкомнатную хрущевку можно купить за 35-42 тысячи долларов. В том же Святошинском районе в подобных домах вблизи метро за квартиру придется выложить около 50 тысяч долларов.

На ДВРЗ в Дарницком районе двухкомнатная хрущевка обойдется в 35-40 тысяч долларов, а в пешей доступности к метро – от 47 тысяч долларов.

Двухкомнатную хрущевку возле Ботанического сада на Печерске (около 30 минут пешком до метро) можно купить за 50-60 тысяч долларов, а возле метро – за 75-85 тысяч долларов.

Метро – самый популярный вид транспорта в украинской столице / Фото Pixabay

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Сколько стоит квартира в новом доме

Сравнить цену на квартиры в новых домах гораздо сложнее, чем в старом жилом фонде. Это связано с тем, что типовых проектов в новостройках нет. Цена за квадратный метр жилья зависит от многих нюансов (материалы, планировка, инфраструктура, этап строительства, наличие разрешительных документов, имя застройщика и пр.).

Однако сайт stroyobzor обнародовал статистику цен по всем киевским районам, а также отдельно стоимость жилья в домах возле метро.

Цена возле метро за квадратный метр (в долларах):

Квартиры возле метро обходятся дороже на 30-50% / Инфографика stroyobzor

Средняя цена квадратного метра в долларах в новостройках Киева по районам:

Как отметил глава комитета информационных технологий и аналитики Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Эдуард Бразас, в Киеве цена квартиры в пешей доступности к метро на 10-30% выше, чем в других домах.