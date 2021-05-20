Продавцы начали снимать жилье с продажи. С чем связан такой ход рассказал риелтор АН KDU Realty Group Олег Карлинский.

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Почему в Киеве квартиры снимают с продажи

По словам Карлинского, владельцы, для которых продажа не является срочной, снимают объекты с продажи, ожидая роста цен на 10-15% будущей осенью.

Он уточнил, что в этом году предпочтения покупателей несколько изменились. Ранее были востребованы дешевые гостинки и хрущевки по 25-30 тысяч долларов в спальных районах.

В этом году украинцы ищут жилье поновее – квартиры в домах, которые были введены в эксплуатацию с 2000 года, и находятся в пешей доступности от метро. Востребованы однушки площадью 40 квадратных метров, однако подобных предложений на рынке очень мало.

Покупатели ищут просторные однушки в домах возле метро / Фото Pixabay

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Что происходит на рынке жилой недвижимости в Киеве

Президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита рассказал, что в период с января по апрель число сделок купли-продажи вторичного жилья в Киеве возросло на 5-7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Больше всего покупатели искали однушки и двушки площадью до 50 квадратных метров.

По словам эксперта, цены на жилье могут подскочить на 5-7%, а на однокомнатные и двухкомнатные квартиры рост может превысить в среднем 10%.

К слову, за последний год жилье в украинской столице уже подорожало на 15-20%. Из-за многочисленных карантинов на рынке недвижимости в Киеве сформировался отложенный спрос и увеличилось число покупателей, готовых брать квартиры для перепродажи или сдачи в аренду.