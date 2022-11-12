Как изменились цены и кто чаще покупает квартиры во Львове: анализ рынка жилья

Несмотря на полномасштабное вторжение России, рынок недвижимости Украины продолжает развиваться. Хорошие показатели показывают западные регионы. К примеру, во Львовской области выросла доля покупателей из Киева.

Что происходит с рынком первичной недвижимости в Украине

По всей Украине возобновили строительство 69% ЖК. В частности, Киев по строительству восстановился только наполовину, а регионы Запада Украины практически полностью вернулись к довоенным показателям.

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Возобновление строительства можно подтвердить и тем, сколько проектов завершают. Всего в Украине завершили строительство 131 ЖК и начали строительство 81 ЖК.

Лидерами среди регионов, где наиболее завершенных строек от февраля 2022 года являются:

Львовская (31),

Киевская (17),

Ивано-Франковская область (13).

Кроме того, Львовская область также является регионом, где начали наибольшее строительство новых ЖК (16), на втором месте – Тернополь (14), далее – Киевская и Винницкая области (по 8 объектов).

Что происходит с продажами

В целом по Украине относительно февраля открыли продажи 78% ЖК. Больше всего – в Черкасской области (100%), дальше – в Закарпатской и Черновицкой (96%). Львовская и Ивано-Франковская области имеют по 94%.

Меньше продаж открыли в Николаевской (4%), Харьковской (20%) и Запорожской областях (28%).

Где дороже всего покупать жилье

Наибольший прирост цен на недвижимость за квадратный метр наблюдают в Закарпатской области. В частности, в Ужгороде стоимость на сентябрь 2022 составила 990 долларов, то есть разница цен с февраля по октябрь выросла на 22%.

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Также на 22% выросли цены за квадратный метр в Кропивницком и составляют 620 долларов.

Во Львове цена составляет 1150 долларов (+20%), в Черновцах 860 долларов (+18%).

В то же время в Киеве цена немного снизилась и составляет 1 190 долларов (-2%), в Киевской области 690 долларов (-8%), а в Черкассах 520 долларов (-15%).

Кто покупает недвижимость во Львове

Во Львовской области квартирами чаще всего интересуются жители этой же области (53%).

Чуть меньший процент (21%) хотят приобрести во Львовской квартире люди из Киева. Еще 12% покупателей – жители других регионов. 14% – инвесторы из других стран.