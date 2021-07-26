Сколько стоит жилье в Киеве: названы актуальные цены по районам

В Украине продолжается рост цен на жилье. Он удивляет не только инвесторов, но и риелторов.

Средняя стоимость квадратного метра в Киеве в первом квартале 2021 года приблизилась к 30 тысячам гривен. Что происходит с ценами на жилую недвижимость в Киеве и какая стоимость в разных районах города – читайте далее.

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Где поднялись цены

Лидером в повышении цен на жилье в Украине остается Киев. На втором месте – Донецко-приднепровский регион – там подорожание составило 3,5%. В западной части страны цены также не стоят на месте – в Хмельницком жилье обойдется дороже на 4,81%.

По данным экспертов, каждый месяц жилая недвижимость в столице дорожает до 1,5%. Один "квадрат" в среднем обойдется 31 062 гривны. При этом риелторы уверены, что до конца года цены могут подняться еще на четверть.

Жилье в Киеве продолжает дорожать / Фото Pixabay

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Какие цены по районам

Печерский район показал самый высокий рост цен. "Квадрат" здесь стоит 71 786 гривен . Число предложений выросло на 36,36%.

показал самый высокий рост цен. "Квадрат" здесь стоит . Число предложений выросло на 36,36%. Подольский район остается лидером по количеству сданных объектов. Число предложений выросло на 58,82%, а цена за "квадрат" достигла 39 903 гривен.

остается лидером по количеству сданных объектов. Число предложений выросло на 58,82%, а цена за "квадрат" достигла В Шевченковском районе количество предложений за первое полугодие 2021 года снизилось на 64,71%. Стоимость квадрата – 36 099 гривен.

количество предложений за первое полугодие 2021 года снизилось на 64,71%. Стоимость квадрата – В Голосеевском районе количество предложений с начала года не изменилось, средняя цена "квадрата" в новостройке – 33 187 гривен.

количество предложений с начала года не изменилось, средняя цена "квадрата" в новостройке – В Оболонском районе отмечена стабильность – число предложений, как и цена квадратного метра, не изменилось.

отмечена стабильность – число предложений, как и цена квадратного метра, не изменилось. В Святошинском районе цена квадратного метра в новостройках выросла на 2,5% – до 29 900 гривен . Число предложений снизилось на 2,7%.

цена квадратного метра в новостройках выросла на 2,5% – до . Число предложений снизилось на 2,7%. В Днепровском районе цены повысились на 4% – до 27 975 гривен за квадратный метр.

цены повысились на 4% – до 27 975 гривен за квадратный метр. В Соломенском районе стоимость "квадрата" остается стабильной – 25 651 гривен.

стоимость "квадрата" остается стабильной – 25 651 гривен. В Дарницком районе цены снизились на 8,8% – до 25 180 гривен за квадратный метр.

цены снизились на 8,8% – до 25 180 гривен за квадратный метр. В Деснянском районе стоимость квадратного метра является минимальной по Киеву – 21 478 гривен.

Самые низкие цены на жилье в Деснянском районе / Инфографика Vn