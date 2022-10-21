За сколько сегодня можно купить жилье в старых домах Львова, Ивано-Франковска, а также, что влияет на конечную стоимость – дальше.

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Чем лучше ремонт, тем выше цена: сколько стоит жилье на вторичном рынке

Сегодня, как и в довоенный период, на стоимость квартир на вторичном рынке влияют классические параметры:

этаж – первые и последние дешевле, чем те, которые расположены внутри многоэтажки;

– первые и последние дешевле, чем те, которые расположены внутри многоэтажки; расположение квартиры – угловые дома, как правило, дешевле;

– угловые дома, как правило, дешевле; высота потолков – "сталинки" традиционно дороже "чешек";

– "сталинки" традиционно дороже "чешек"; расположение дома – в центральных районах цены выше;

– в центральных районах цены выше; инфраструктура – если жилье рядом с метро, остановками, парками, ТЦ не следует ожидать низкой стоимости.

Сейчас вторичный рынок выбирают покупатели, не имеющие возможности заниматься ремонтом и обустраивать жилье "с нуля". Однако цены здесь не значительно ниже новостроек от застройщиков. Однако все зависит от конкретной области.

Ужгород

Цены однокомнатных варьируются в пределах 17 – 90 тысяч долларов. Среди предложений представлены малосемейки, крупногабаритные и дома со "стандартной" квадратурой.

Двухкомнатные квартиры можно купить за 22 – 28 тысяч долларов. Продавцы предлагают варианты со смежными и отдельными помещениями, меблированные и пустые, с авторским оформлением и под ремонт.

Стоимость трехкомнатных начинается с 21 500 долларов. Самое дорогое предложение – 400 060 долларов. Такое расхождение обусловлено разными квадратурой, расположением и комфортабельностью.

Львов

Стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке Львова колеблется в пределах 15 500 – 260 тысяч долларов. В этот диапазон входят "базовые" варианты, а также элитное жилье и смарт-квартиры.

За среднестатистическую "двушку" просят 35 – 50 тысяч долларов. Состояние будет жилое, а стены – с неплохим ремонтом.

За трехкомнатную в зависимости от условий и расположения придется заплатить 38 – 570 тысяч долларов.

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Ивано-Франковск

Здесь цены на "вторичке" ниже, чем в предыдущих городах. Так, за 16 тысяч долларов представлены однокомнатные в центре города. Некоторые продавцы предлагают покупать квартиры с ремонтом, другие – с голыми стенами под оформление.

Двухкомнатные варианты более дорогие. Стартуют они от 20 тысяч долларов. Самый дорогой вариант – 130 тысяч долларов.

Дома на 3 комнаты обойдутся покупателям в 25 тысяч долларов и больше. Максимальная цена за трехкомнатное жилье в городе – 365 тысяч долларов.