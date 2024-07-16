Цифра впечатляет: сколько квартир в столице Польши просто пустуют

В Варшаве может быть почти 100 тысяч пустых квартир. Об этом свидетельствуют данные по потреблению электроэнергии в жилых домах.

В 2022 году статистическое управление Варшавы опубликовало данные однако, что в городе было 207 000 незаселенных квартир. Информация базировалась на переписи населения 2021 года, но без учета некоторых объективных данных.

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Сколько квартир сейчас пустует в Варшаве

Дело в том, что многие помещения в то время пустовали из-за карантина и приостановления очного обучения в университетах. Были и такие, что использовались как нежилые помещения – офисы или салоны красоты.

Чтобы получить более точную информацию, газета Wyborcza пересмотрела данные по потреблению электроэнергии.

Оценки оператора системы распределения Варшавы показали, что в 2023 году в городе было 96 955 активных договоров с частными потребителями, в которых годовое потребление было ниже 500 киловатт-часов. А это меньше половины потребления среднего домохозяйства, где живет один человек. Это дает основания предполагать, что почти 100 тысяч квартир пустуют большую часть года.

В помещениях никто не живет по разным причинам

Также есть интересные данные от энергетической компании E.ON. Они дают уверенность в том, что в Варшаве точно пустуют 36 667 квартир. Именно столько помещений потребляют до 200 киловатт-часов электроэнергии в год. Для понимания – это меньше, чем "тянет" средний холодильник.

Некоторые из квартир – это муниципальное жилье, что ждет ремонт или снос для нового строительства, а некоторые – имеют спорный статус собственности. Отдельные помещения купили для сохранения инвестиций, а не для проживания или аренды.