На сколько выросла стоимость вторичного жилья в Киеве: сравнение цен в разных районах

Согласно данным портала Address.ua, в октябре наибольший спрос на вторичном рынке столичного жилья имели двухкомнатные квартиры. Цены на самую популярную недвижимость колебались от 50 до 70 тысяч долларов.

При этом, отмечают аналитики, медиа стоимость квартир на вторичном рынке столицы увеличилась на 2%, если сравнивать с показателями сентября. Рассказываем о самом главном.

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Сколько стоит квадрат на "вторичке"

По состоянию на середину ноября, "квадрат" на вторичном рынке жилья стоит 1295 долларов. При этом цены на двухкомнатные квартиры остались без изменений.

Вот сколько придется заплатить за разные планировки:

однокомнатные квартиры подорожали на 2,5%, квадратный метр стартует от 1543 долларов;

средняя стоимость "квадрата" в двухкомнатных квартирах – 1246 долларов;

медианная цена за квадратный метр в трехкомнатных квартирах составляет 1185 долларов. Это на 2,4% больше показателя сентября.

Распределение цен по районам

Самые дорогие квартиры продавали в Печерском районе столицы – около 1980 долларов за квадратный метр. Самым доступным районом остается Деснянский. Получить здесь квадрат можно за 1000 долларов.

Район Медианная цена за квадрат Голосеевский 1672 долларов Дарницкий 1131 долларов Деснянский 1003 долларов Днепровский 1040 долларов Оболонський 1267 долларов Печерский 1979 долларов Подольский 1230 долларов Святошинский 1294 долларов Соломенский 1153 долларов Шевченковский 1860 долларов

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Что касается спроса, чаще всего в Киеве искали квартиры с ценой от 50 до 70 тысяч долларов. Доля таких запросов составляет 35%. 19% запросов касались объектов от 70 тысяч долларов.

Характеристика спроса по стоимости квартир / Фото Address.ua