При цьому, зазначають аналітики, медіанна вартість квартир на вторинному ринку столиці збільшилась на 2%, якщо порівнювати із показниками вересня. Розповідаємо про найголовніше.
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Скільки коштує квадрат на "вторинці"
Станом на середину листопада, "квадрат" на вторинному ринку житла коштує 1 295 доларів. При цьому, ціни на двокімнатні квартири залишилися без змін.
Ось скільки доведеться заплатити за різні планування:
- однокімнатні квартири подорожчали на 2,5%, квадратний метр стартує від 1543 доларів;
- середня вартість "квадрату" у двокімнатних квартирах – 1246 доларів;
- медіанна ціна за квадратний метр у трикімнатних квартирах становить 1185 доларів. Це на 2,4% більше за показник вересня.
Розподіл цін за районами
Найдорожчі квартири продавали у Печерському районі столиці – майже 1980 доларів за квадратний метр. Найдоступнішим районом залишається Деснянський. Отримати тут квадрат можна за 1000 доларів.
|Район
|Медіанна ціна за квадрат
|Голосіївський
|1672 доларів
|Дарницький
|1131 доларів
|Деснянський
|1003 доларів
|Дніпровський
|1040 доларів
|Оболонський
|1267 доларів
|Печерський
|1979 доларів
|Подільський
|1230 доларів
|Святошинський
|1294 доларів
|Солом'янський
|1153 доларів
|Шевченківський
|1860 доларів
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Щодо попиту, найчастіше у Києві шукали квартири з ціною від 50 – до 70 тисяч доларів. Частка таких запитів становить 35%. 19% запитів стосувалися об'єктів від 70 тисяч доларів.
Характеристика попиту по вартості квартир / Фото Address.ua