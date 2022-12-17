Рассказываем, где и на сколько просело строительство и что происходит с рынком новостроек в Киеве, Львове и Одессе.

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Строительство нового жилья в Украине сократилось в 2 раза

Согласно последним данным, общая площадь жилых зданий, на которые выданы разрешения на выполнение строительных работ, сократилась до 5,2 миллиона квадратных метров.

При этом разрешения выдали на реализацию 9 887 домов с однокомнатными квартирами и 68 198 домов с квартирами с двумя и более комнатами.

Как сократились объемы по регионам

По данным Госстата, в Киеве за 9 месяцев 2022 года общая площадь нового строительства жилья сократилась на 77% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – до 654 тысяч квадратных метров.

за 9 месяцев 2022 года общая площадь нового строительства жилья сократилась на 77% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – до 654 тысяч квадратных метров. В Киевской области – на 29%, до 1,4 миллиона квадратных метров.

– на 29%, до 1,4 миллиона квадратных метров. При этом во Львовской области объем нового строительства сократился на 12% к прошлому году – до 771,2 тысячи квадратных метров.

Напомним. Согласно данным Главного управления статистики во Львовской области, с января по сентябрь 2022 во Львовской области принято в эксплуатацию 5 900 квартир. Это на 51,2% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

В Хмельницкой области объем строительства уменьшился на 48% - до 266,2 тысячи квадратных метров.

объем строительства уменьшился на 48% - до 266,2 тысячи квадратных метров. В Одесской области падение против прошлого года составляет 80% - до 227,8 тысячи квадратных метров.

падение против прошлого года составляет 80% - до 227,8 тысячи квадратных метров. В Харьковской – "минус" 67% – до 213,4 тысячи квадратных метров.

Работы на строительных площадках продолжаются

Вопреки отрицательным цифрам Даниил Гетманцев отмечает, что есть регионы, нарастившие объемы жилищного строительства. В частности, метраж введенного в эксплуатацию жилья увеличился:

в Винницкой области на 28%,

в Полтавской области – на 58,1%,

почти не сократились объемы жилищного строительства в Ивано-Франковской области.

Важно, что по итогам 3-го квартала сохранилась положительная сезонная динамика. В частности, в течение июля – сентября построено практически столько же, как за все первое полугодие, с довоенного января – февраля и до конца июня, а именно более 2,4 миллиона квадратных метров,

– добавил Гетманцев.

В то же время, на рынке недвижимости в Украине продолжают фиксировать значительное снижение продаж. Не в последнюю очередь на это влияет экономическая нестабильность, а также удорожание квадратных метров. К примеру, в столице за время войны цены на "квадрат" выросли на 30 – 45%. И из-за удорожания стройматериалов цена вряд ли снизится.