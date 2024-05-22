Неожиданная роскошь: внешне этот дом напоминает сарай, но его интерьер ошеломил всех

В Северной Калифорнии продают очень интересный дом, который внешне напоминает металлическую коробку в стиле сарая или кладовой. Но главная его особенность спрятана внутри.

Это современный дом 2022 года в Невада-Сити площадью более 330 квадратных метров. "Металлическую коробку" продают за 1,3 миллиона долларов, и не просто так. Дизайн интерьера этого жилья действительно невероятный.

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В интерьере соединили современное со старинным

Если заглянуть внутрь, то сразу бросаются в глаза потолки с открытыми балками, эффектные металлические винтовые лестницы и бетонные полы. Они создают в доме "теплую индустриальную атмосферу".

Большая гостевая комната / Фото Prabh Monder

В дизайне интерьера соединили современный и викторианский стили и дополнили французским кантри.

Внутри дома сочетается несколько различных стилей. Владельцы хотели сделать его современным и в сочетании с викторианской эпохой. Им это, безусловно, удалось. И я думаю, что это прекрасно,

– говорит агент по продаже.

В объявлении пишут, что в доме есть кухня для гурманов, а также большой бар с декором в гавайском стиле. Главная лестница ведет на мансарду, которую можно использовать как библиотеку.

Бар является частью гостиной / Фото Prabh Monder

Владельцы решили продать этот дом, потому что нашли себе другой, чтобы начать "следующую главу".