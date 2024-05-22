Це сучасний будинок 2022 року в Невада-Сіті площею понад 330 квадратних метрів. "Металеву коробку" продають за 1,3 мільйона доларів, і не просто так. Дизайн інтер'єру цього житла справді неймовірний.

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В інтер'єрі поєднали сучасне зі старовинним

Якщо зазирнути всередину, то одразу впадають у вічі стелі з відкритими балками, ефектні металеві гвинтові сходи й бетонні підлоги. Вони створюють в будинку "теплу індустріальну атмосферу".



Велика гостьова кімната / Фото Prabh Monder

У дизайні інтер'єру поєднали сучасний і вікторіанський стилі та доповнили французьким кантрі.

Усередині будинку поєднується кілька різних стилів. Власники хотіли зробити його сучасним і в поєднанні з вікторіанською епохою. Їм це, безумовно, вдалося. І я думаю, що це прекрасно,

– каже агент з продажу.

В оголошенні пишуть, що в будинку є кухня для гурманів, а також великий бар із декором у гавайському стилі. Головні сходи ведуть на мансарду, яку можна використовувати як бібліотеку.



Бар є частиною вітальні / Фото Prabh Monder

Власники вирішили продати цей будинок, бо знайшли собі інший, щоб почати "наступну главу".