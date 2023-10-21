Настоящий оазис: это просто невероятная собственность, словно олицетворяющая собственную страну чудес

Дом мечты с отдельной студией и двумя бассейнами появился на рынке в Балтиморе. Это настолько прекрасная и ухоженная собственность, что ее назвали настоящим оазисом и даже жемчужиной.

Настоящий оазис на открытом воздухе – лесистый комплекс площадью 0,9 га с несколькими террасами, водными объектами и прудом. Эту природную жемчужину продают за 2,35 миллиона долларов.

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Великолепная недвижимость в лесистой местности

"Одной из самых впечатляющих вещей в этом доме есть озеленение. Любой ландшафтный архитектор просто таращит глаза", – говорит агент по листингу Трейси Свинделл.



Природа вокруг просто поражает / Фото Realtor

Само здание построено на вершине холма, в 1956 году. Он одноуровневый, преимущественно стеклянный, так что устанавливает контакт человека с природой, даже когда он внутри. Жилье вмещает пять спален, гостиную, кухню. В основном люкс есть отдельная зона отдыха и кабинет со встроенными книжными полками и шкафами.

В 1971 году владелец построил на этой территории студию площадью 110 квадратных футов. Здание совмещает в себе жилую и рабочую зоны, вмещает также кухню и ванную. Спустя еще 20 лет владелец сделал куполообразный дом у бассейна площадью 170 "квадратов" с крытым бассейном, миникухней и душевой.

Уютный интерьер, преимущественно в тёплых тонах / Фото Realtor

Студию можно использовать как удаленный офис, гостевой дом или это может быть отличным местом для семейного комплекса. Агент по листингу говорит, что за всеми домами хорошо ухаживали многие годы.

"Современные дома среднего века – это рыночная ниша. Часто людей привлекает стиль и архитектура домов, но дополнительная фишка этого дома – лесная местность. Большинство людей даже не знает, что он там есть жилье. Это настоящая скрытая жемчужина", – поделилась Трейси Свинделл.