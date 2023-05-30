Жизнь на "сладкой улице": местные рассказали, как это жить возле бисквитной фабрики

Фабрика в Гарлесдене, Северный Лондон, производит более 2500 тонн печенья в неделю. Местные, живущие рядом, рассказали, как это жить, когда теплый, маслянистый запах витает над домом каждый день.

Фабрика McVities работает уже 120 лет. Это крупнейшее предприятие по производству печенья в Европе, на котором работает 600 человек и производится около 80 миллионов печенья ежедневно. Люди, живущие "лицом" к фабрике, поделились, нравится ли им жизнь на "сладкой улице".

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Как местным живется у сладкой фабрики

Хотя многих людей могут отталкивать острые ароматы, кажется, живущих рядом это совсем не пугает. В действительности им это нравится.

48-летний Зак говорит: "Когда сладости пекутся, вы можете почувствовать запах по всей территории. Это не отпугивает меня, а делает еще голоднее".

Фабрика в Гарлесдене / Фото Grant Williams

Муж говорит, что на фабрике можно приобрести вкусности, то есть вы получите их вкуснейшими и свежими, еще и за меньшие деньги. "Нам не дают скидок, но это очень дешево, гораздо дешевле, чем в супермаркетах".

20-летний Самер всю свою жизнь прожил напротив фабрики, и эти сладости считает своими любимыми. Он говорит, что каждый день просыпается от запаха печенья.

При производстве печеньем пахнет вся улица / Фото Grant Williams

Жители пожилого возраста тоже положительно отзываются о жизни у бисквитной фабрики. 60-летняя Беверли, которая 15 лет живет на "сладкой улице", сказала, что любит этот запах. Женщина шутит, что именно поэтому купила здесь дом.