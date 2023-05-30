Фабрика McVities працює вже 120 років. Це найбільше підприємство з виробництва печива в Європі, на якому працює 600 людей і виготовляється близько 80 мільйонів печива щодня. Люди, які живуть "обличчям" до фабрики, поділилися, чи подобається їм життя на "солодкій вулиці".

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Як місцевим живеться біля солодкої фабрики

Хоча багатьох людей можуть відштовхувати гострі аромати, здається, тих, хто живе поруч, це зовсім не лякає. Насправді їм це подобається.

48-річний Зак говорить: "Коли солодощі печуться, ви можете відчути запах по всій території. Це не відлякує мене, а робить ще більш голодним".

Фабрика в Гарлесдені / Фото Grant Williams

Чоловік каже, що на фабриці можна придбати смаколики, тобто ви отримаєте їх найсмачнішими та найсвіжішими, ще й за менші гроші. "Нам не дають знижок, але це дуже дешево, набагато дешевше, ніж у супермаркетах".

20-річний Самер усе своє життя прожив навпроти фабрики, і ці солодощі вважає своїми улюбленими. Він каже, що щодня прокидається від запаху печива.

Під час виробництва печивом пахне вся вулиця / Фото Grant Williams

Мешканці літнього віку теж позитивно відгукуються про життя біля бісквітної фабрики. 60-річна Беверлі, яка 15 років живе на "солодкій вулиці", сказала, що любить цей запах. Жінка жартує, що саме тому вона купила тут будинок.