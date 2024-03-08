Красный цвет в ванной комнате: три дизайна, которые доказывают, что это самое лучшее решение

Красному прогнозируют настоящую популярность в 2024 году. И хотя вас это удивит, но дизайнеры говорят, что лучшим местом для экспериментов с этим смелым цветом является ванная комната.

Так, все привыкли видеть ванную комнату белой, серой или бежевой. Но на самом деле время, когда она была максимально нейтральной и "клинической" уже прошло. Теперь ванную комнату воспринимают как роскошное пространство для утреннего ухода и отдыха в целом. Если вам нравится красный цвет, то вот как его можно использовать в интерьере ванной.

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Выберите яркую красную краску для нескольких стен

Ванная с красными стенами, отраженными в зеркале / Фото Anson Smart

В этой ванной комнате почти все стены покрасили в яркий оранжево-красный цвет. Для интересного акцента на противоположной стене повесили зеркало, чтобы в нем отражался этот роскошный насыщенный оттенок.

Поставьте отдельную красную ванну

Красная ванна в винтажном интерьере / Фото Oli Douglas

В традиционном интерьере яркий акцент – именно то, что надо. В этой комнате дизайнеры решили поставить красно-оранжевую матовую ванну. Благодаря такой значительной детали пространство выглядит одновременно элегантно и игриво.

Поклейте обои с красным принтом

Ванная комната с обоями в принт морских водорослей / Фото Kyle Caldwell

Если предыдущие варианты для вас слишком смелые, то просто поклейте светлые обои с красным принтом. В этой ванной комнате нижнюю часть стены отделали плиткой, а на верхнюю – поклеили кремовые обои с красным принтом в морские водоросли.