Так, усі звикли бачити ванну кімнату білою, сірою чи бежевою. Та насправді час, коли вона була максимально нейтральною та "клінічною" вже минув. Тепер ванну кімнату сприймають як розкішний простір для ранкового догляду та відпочинку загалом. Якщо вам подобається червоний колір, то ось як його можна використати в інтер'єрі ванної.

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Оберіть яскраву червону фарбу для кількох стін

Ванна з червоними стінами, відображеними в дзеркалі / Фото Anson Smart

У цій ванній кімнаті майже всі стіни пофарбували в яскравий оранжево-червоний колір. Для цікавого акцентну на протилежній стіні повісили дзеркало, щоб у ньому відображався цей розкішний насичений відтінок.

Поставте окрему червону ванну

Червона ванна у вінтажному інтер'єрі / Фото Oli Douglas

У традиційному інтер'єрі яскравий акцент – саме те, що треба. У цій кімнаті дизайнери вирішили поставити червоно-помаранчеву матову ванну. Завдяки такій значній деталі простір виглядає одночасно елегантно та грайливо.

Поклейте шпалери з червоним принтом

Ванна кімната зі шпалерами у принт морських водоростей / Фото Kyle Caldwell

Якщо попередні варіанти для вас занадто сміливі, то просто поклейте світлі шпалери з червоним принтом. У цій ванній кімнаті нижню частину стіни обробили плиткою, а на верхню – поклеїли кремові шпалери з червоним принтом у морські водорості.