Самый дорогой город: какие сейчас цены на аренду квартир во Львове
Источник:РБК-Украина
Снимать жилье во Львове достаточно дорого, ведь цены до сих пор держатся на высоком уровне. По данным различных статистик, город является самым дорогим в Украине по стоимости аренды.
Ситуация на рынке аренды во Львове значительно динамичнее, чем на рынке продаж. Жилье снимают не только переселенцы, но и много людей из разных городов, которые имеют работу. Именно эти категории украинцев не уверены, останется ли во Львове надолго, поэтому покупать квартиры им не нужно.
Обратите внимание Что такое жилая и общая площадь здания: объяснение девелопера
Аренда в приоритете
С начала полномасштабного вторжения жилье во Львове покупают не так часто, как раньше. Люди долго размышляют, рассматривают несколько вариантов, решают купить и часто отказываются. Поэтому остаются на съемной квартире или ищут жилье с лучшими условиями для найма.
По словам риелтора Александра Бойко, стоимость аренды зависит от таких факторов:
- района расположения;
- состояния квартиры и самого дома;
- площади квартиры и общей конкуренции на рынке аренды.
Сколько стоит снять квартиру в феврале
Средние цены по количеству комнат по данным ЛУН:
- однокомнатные – от 15 000 до 17 200;
- двухкомнатные – от 15 000 до 20 500;
- трехкомнатные – от 15 300 до 26 800 грн.
По данным DIM.RIA, в Галицком (21 175 гривен) и Шевченковском (20 251 гривна) районах снимать жилье дороже всего. Самую низкую среднюю цену зафиксировали в Железнодорожном и Сиховском районах – 17 325 гривен.