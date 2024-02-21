Самый дорогой город: какие сейчас цены на аренду квартир во Львове

21 февраля 2024, 12:42
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Источник:

РБК-Украина

Снимать жилье во Львове достаточно дорого, ведь цены до сих пор держатся на высоком уровне. По данным различных статистик, город является самым дорогим в Украине по стоимости аренды.

Ситуация на рынке аренды во Львове значительно динамичнее, чем на рынке продаж. Жилье снимают не только переселенцы, но и много людей из разных городов, которые имеют работу. Именно эти категории украинцев не уверены, останется ли во Львове надолго, поэтому покупать квартиры им не нужно.

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Аренда в приоритете

С начала полномасштабного вторжения жилье во Львове покупают не так часто, как раньше. Люди долго размышляют, рассматривают несколько вариантов, решают купить и часто отказываются. Поэтому остаются на съемной квартире или ищут жилье с лучшими условиями для найма.

По словам риелтора Александра Бойко, стоимость аренды зависит от таких факторов:

  • района расположения;
  • состояния квартиры и самого дома;
  • площади квартиры и общей конкуренции на рынке аренды.

Сколько стоит снять квартиру в феврале

Средние цены по количеству комнат по данным ЛУН:

  • однокомнатные – от 15 000 до 17 200;
  • двухкомнатные – от 15 000 до 20 500;
  • трехкомнатные – от 15 300 до 26 800 грн.

По данным DIM.RIA, в Галицком (21 175 гривен) и Шевченковском (20 251 гривна) районах снимать жилье дороже всего. Самую низкую среднюю цену зафиксировали в Железнодорожном и Сиховском районах – 17 325 гривен.

Автор: Марта Левицька