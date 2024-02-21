Самый дорогой город: какие сейчас цены на аренду квартир во Львове

Снимать жилье во Львове достаточно дорого, ведь цены до сих пор держатся на высоком уровне. По данным различных статистик, город является самым дорогим в Украине по стоимости аренды.

Ситуация на рынке аренды во Львове значительно динамичнее, чем на рынке продаж. Жилье снимают не только переселенцы, но и много людей из разных городов, которые имеют работу. Именно эти категории украинцев не уверены, останется ли во Львове надолго, поэтому покупать квартиры им не нужно.

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Аренда в приоритете

С начала полномасштабного вторжения жилье во Львове покупают не так часто, как раньше. Люди долго размышляют, рассматривают несколько вариантов, решают купить и часто отказываются. Поэтому остаются на съемной квартире или ищут жилье с лучшими условиями для найма.

По словам риелтора Александра Бойко, стоимость аренды зависит от таких факторов:

района расположения;

состояния квартиры и самого дома;

площади квартиры и общей конкуренции на рынке аренды.

Сколько стоит снять квартиру в феврале

Средние цены по количеству комнат по данным ЛУН:

однокомнатные – от 15 000 до 17 200;

двухкомнатные – от 15 000 до 20 500;

трехкомнатные – от 15 300 до 26 800 грн.

По данным DIM.RIA, в Галицком (21 175 гривен) и Шевченковском (20 251 гривна) районах снимать жилье дороже всего. Самую низкую среднюю цену зафиксировали в Железнодорожном и Сиховском районах – 17 325 гривен.