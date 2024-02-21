Ситуація на ринку оренди у Львові значно динамічніша, ніж на ринку продажів. Житло винаймають не лише переселенці, а й багато людей з різних міст, які мають роботу. Саме ці категорії українців не впевнені, чи залишиться у Львові надовго, тому купувати квартири їм не потрібно.

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Оренда в пріоритеті

З початку повномасштабного вторгнення житло у Львові купують не так часто, як раніше. Люди довго роздумують, розглядають кілька варіантів, вирішують купити і часто відмовляються. Відтак залишаються на орендованій квартирі або шукають житло з кращими умовами для винаймання.

За словами рієлтора Олександра Бойко, вартість оренди залежить від таких факторів:

району розташування;

стану квартири та самого будинку;

площі квартири та загальної конкуренції на ринку оренди.

Скільки коштує винайняти квартиру в лютому

Середні ціни за кількістю кімнат за даними ЛУН:

однокімнатні – від 15 000 до 17 200;

двокімнатні – від 15 000 до 20 500;

трикімнатні – від 15 300 до 26 800 грн.

За даними DIM.RIA, у Галицькому (21 175 гривень) та Шевченківському (20 251 гривня) районах винаймати житло найдорожче. Найнижчу середню ціну зафіксували у Залізничному та Сихівському районах – 17 325 гривень.