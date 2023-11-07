Аренда квартиры в Одессе: как изменились цены и сколько это стоит сейчас

За последний год средняя стоимость аренды в Одессе выросла на 19,5%. Если в ноябре 2022 года квартиру можно арендовать примерно за 8 тысяч гривен, то сейчас это обойдется в 9 500 гривен.

За последние шесть месяцев цена также выросла, однако уже более чем на 24%. В мае этого года стоимость составила около 7 600 гривен.

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Сколько сейчас стоит арендовать квартиру в Одессе

Несмотря на то, что за последний год и пол года цены на аренду росли, в период с 8 октября по 7 ноября стоимость существенно снизилась. Если в прошлом месяце в Одессе можно было снять квартиру почти за 11 тысяч, то сейчас аренда стоит 9 500 гривен. В процентах это –13,5%.

Средняя стоимость аренды в Одессе / Данные M2bomber

"Самым дорогим" районом в Одессе является Приморский. Там средняя стоимость аренды составляет 11 800 гривен, что гораздо больше, чем во всех других районах. Там арендная цена составляет примерно 6 тысяч гривен, следовательно:

Киевский – 6 750 гривен;

Малиновский – 6 015 гривен;

Суворовский – 6 000 гривен.

Кстати, средняя цена на первичном и вторичном рынках за последний месяц немного выросла. "Квадрат" в новостройке в среднем стоит 32 150 гривен (+0,94% в месяц), а на вторичке – 35 170 гривен (+2%).