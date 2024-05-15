Это реальность: в Калифорнии продают почти целый городок по выгодной цене

В США можно осуществить мечту детства - иметь свой городок. Большую часть переписной местности Кампо, что в штате Калифорния, продают за 6,6 миллиона долларов.

Местные риелторы говорят, что "пришло время мыслить масштабно. Если вы когда-нибудь мечтали иметь собственное поселение, это уникальная возможность!". Новому владельцу или владелице предлагают 28 зданий жилого и коммерческого типа.

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Целое поселение без трех участков

Территория имеет площадь 16 акров, то есть около шести гектаров. До Сан-Диего оттуда ехать около часа. Говорят, что многие жилые дома в городе обновили, в частности в жилье заменили пол и крышу.

Агенты по недвижимости говорят, что такая собственность имеет "потенциал для высокого денежного заработка", ведь, по сути, продают всю центральную часть Кампо.

Единственная территория, которая не принадлежит продавцу, – это пожарная часть. Она охватывает три отдельных участка, на которых расположена почта, церковь, магазин пиломатериалов и мебели, а также жилые помещения, которые были бывшими армейскими казармами,

– рассказали агенты.



В Калифорнии продают почти целый городок / Фото Michael Noriega

Риэлторы говорят, что это особая недвижимость, поэтому она вызвала значительный интерес. Потенциальные покупатели делятся своими идеями о том, что хотели бы сделать в городе. Один мужчина говорил, что построил бы на территории миникурорт. Еще один клиент думал организовать там гостиничный бизнес типа "постель и завтрак".