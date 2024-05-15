Місцеві рієлтори кажуть, що "настав час мислити масштабно. Якщо ви коли-небудь мріяли мати власне поселення, це унікальна можливість!". Новому власнику чи власниці пропонують 28 будівель житлового та комерційного типу.

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Ціле поселення без трьох ділянок

Територія має площу 16 акрів, тобто близько шість гектарів. До Сан-Дієго звідти їхати близько години. Кажуть, що багато житлових будинків у містечку оновили, зокрема в житлах замінили підлогу та дах.

Агенти з нерухомості кажуть, що така власність має "потенціал для високого грошового заробітку", адже, по суті, продають всю центральну частину Кампо.

Єдина територія, яка не належить продавцю, – це пожежна частина. Вона охоплює три окремі ділянки, на яких розташована пошта, церква, магазин пиломатеріалів і меблів, а також житлові приміщення, які були колишніми армійськими казармами,

– розповіли агенти.



У Каліфорнії продають майже ціле містечко / Фото Michael Noriega

Рієлтори кажуть, що це особлива нерухомість, тому вона викликала значний інтерес. Потенційні покупці діляться своїми ідеями про те, що хотіли б зробити в містечку. Один чоловік казав, що побудував би на території мінікурорт. Ще один клієнт думав організувати там готельний бізнес типу "ліжко та сніданок".