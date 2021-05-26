Для того чтобы интерьер получился удачным, необходимо научиться сочетать цвета в интерьере. Как это сделать – рассказала дизайнер интерьера Катя Лошакова.

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Я уже давно дизайнер и то не всегда с первого раза могу попасть в нужный оттенок. Поэтому важно понимать, что сложные цветовые сочетания – это еще тот навык, которому следует долго учиться,

– отметила Лошакова.

Как комбинировать цвета и оттенки в интерьере

1. Белый

Этот цвет является универсальным и сочетается с любыми другими. Также он может быть фоном для других оттенков. По словам дизайнера интерьера, главное правило – не стоит уходить в пастельные гаммы, чтобы помещение не получилось безликим. Важно использовать яркие акценты, они помогут чувствовать себя комфортно.

Совет от дизайнера интерьера. На фоне белых стен отлично будет выглядеть тумба из натурального дерева, сочный изумрудный диван и нежное кресло в пудровом оттенке.

В светлый интерьер добавляйте яркие акценты / Фото pinterest

2. Природа

Основа всего средиземноморского стиля – оттенки моря и песка. Там это пришло к людям скорее интуитивно, потому что природные сочетания самые гармоничные,

– уточнила Катя Лошакова.

По ее словам, белый, голубой и бежевый дарят одновременно тепло и прохладу. Интересные сочетания можно подсмотреть в саду. Это могут быть цвета весенних растений, свежих бутонов пионов или спелой клубники и пр.

Природные оттенки в интерьере являются трендом / Фото pinterest

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3. Цветовой спектр

Дизайнер интерьера отметила, что без этого пункта первых два существовать не могут. Для того чтобы ваша любимая квартира не напоминала безвкусный дворец, следует изучать цветовой спектр. Это разработанный колористами круг, который позволяет выбрать 2-3 самых органичных сочетания. Это могут быть оттенки друг напротив друга (красный и зеленый) или соседствующие (желтый, песочный, оранжевый).

Цветовой круг колориста поможет не ошибиться / Фото pinterest