Доступное может быть стильным: как парижские архитекторы дестигматизируют социальное жилье

Социальное жилье в Париже, расположенное недалеко от Люксембургского сада, стало причиной ряда скандалов. Состоятельные жители одного из самых элитных районов города наотрез отказывались от соседства с людьми, которые нуждаются в помощи государства.

Местные политики, которые выступали за реализацию проекта и посещали объект, сталкивались с недовольством здешних жителей, называвших строительство позором. Однако это не остановило парижского архитектора Жана-Кристофа Куинтона и в конце концов в социальное жилье заселились первые владельцы.

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Продуманный дизайн стал реакцией на сопротивление общества

Куинтон напоминает, что сталкивался с сопротивлением горожан в течение трех лет работы над домом. Проект регулярно подвергался резкой критике в местной печати. Реакцией на возмущение общества стал компромиссный дизайн фасада.



В проекте соблюдены традиционные пропорции / Фото Jean-Christophe Quinton Architecte, Stephanie Davidson

Здание на улице Жан-Барт – это традиционный проект, в котором соблюдены пропорции архитектуры XIX века и использованы те же материалы, что и в соседних домах.

Нам нужно дестигматизировать социальное жилье. Вот почему он (социальный проект в Париже – 24 Канал), построенный из камня. Он полностью интегрирован в город и показывает, что можно построить социальное жилье в Париже,

– сказал Куинтон Bloomberg CityLab.



Важным элементом стали верхние этажи / Фото Jean-Christophe Quinton Architecte, Stephanie Davidson

Куинтон сделал все возможное, чтобы здание было практически незаметным издалека и вплеталось в общий ансамбль улицы. Важным элементом стали верхние этажи, напоминающие классические рифленые колонны и несущие каменные выступы с каждой стороны главного входа.



Квартиры просторные и светлые внутри / Фото Jean-Christophe Quinton Architecte, Stephanie Davidson

Наиболее типичными для парижской архитектуры стали и другие элементы: медовый известняк, белые балконы и оконные рамы. Все эти решения являются доказательством того, что даже социальное жилье может следовать лучшим традициям города.



Проект стал доказательством, что новое доступное жилье можно вписать в центр Парижа / Фото Jean-Christophe Quinton Architecte, Stephanie Davidson

Здание уже почти год заселено арендаторами, нуждающимися в улучшении жилищных условий. В то же время соседи, протестовавшие против проекта, смирились и даже приняли этот проект как часть улицы.