Місцеві політики, що виступили за реалізацію проєкту та відвідували об'єкт, стикалися із незадоволенням тутешніх мешканців, які називали будівництво ганьбою. Однак це не зупинило паризького архітектора Жана-Крістофа Куінтона й зрештою у соціальне житло заселилися перші власники.

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Продуманий дизайн став реакцією на опір суспільства

Куінтон пригадує, що стикався з опором містян впродовж трьох років роботи над будинком. Проєкт регулярно піддавався різкій критиці у місцевій пресі. Реакцією на обурення суспільства став компромісний дизайн фасаду.



В проєкті дотримані традиційні пропорції / Фото Jean-Christophe Quinton Architecte, Stephanie Davidson

Будівля на вулиці Жан-Барт – це традиційний проєкт, в якому дотримано пропорції архітектури XIX століття та використано ті ж матеріали, що у сусідніх помешканнях.

Нам потрібно дестигматизувати соціальне житло. Ось чому він (соціальний проєкт в Парижі, – 24 Канал), збудований з каменю. Він повністю інтегрований у місто та показує, що можливо побудувати соціальне житло в Парижі,

– сказав Куінтон Bloomberg CityLab.



Важливим елементом стали верхні поверхи / Фото Jean-Christophe Quinton Architecte, Stephanie Davidson

Куінтон зробив усе можливе, аби будівля була практично непомітною здалеку та впліталася у загальний ансамбль вулиці. Важливим елементом стали верхні поверхи, що нагадують класичні рифлені колони та несучі кам'яні виступи з кожного боку головного входу.



Квартири просторі та світлі усередині / Фото Jean-Christophe Quinton Architecte, Stephanie Davidson

Максимально типовими для паризької архітектури стали й інші елементи: медовий вапняк, білі балкони та віконні рами. Всі ці рішення є доказом, що навіть соціальне житло може наслідувати найкращі традиції міста.



Проєкт став доказом, що нове доступне житло можна вписати в центр Парижа / Фото Jean-Christophe Quinton Architecte, Stephanie Davidson

Будівля вже майже рік заселена орендарями, які потребували покращення житлових умов. Водночас сусіди, які протестували проти проєкту, змирилися та навіть прийняли цей проєкт, як частину вулиці.