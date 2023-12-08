Не дом, а современный шедевр: продают последнее творение известного архитектора

Часть архитектурной истории появилась на рынке в Санта-Монике. Это выдающееся калифорнийское современное здание является последним творением известного архитектора-модерниста Пьера Кенига.

Этот дом с четырьмя спальнями стал лебединой песней для Пьера Кениг - архитектора, имя которого является синонимом калифорнийского модернизма. Кениг известен также тем, что спроектировал один из самых фотографированных домов в мире – дом Шталя на Голливудских холмах.

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Уникальный дом на возвышении

Жилье площадью 220 квадратных метров держится наверху с помощью четырех стальных колонн. "Он возвращается на оси на 30 градусов от этих колонн. Оползень фокусирует дом на юг и улавливает береговой бриз для сохранения энергии", – отмечают в описании.

Интерьер помещения описывают как "теплый и привлекательный", отметив, что естественный свет, попадающий сквозь панорамные окна, создает удивительный эффект.

Интерьер, залитый естественным светом / Фото The MLS

В доме есть несколько балконов и внутренних двориков, включая большую террасу возле гостиной, террасу над гаражом (идеально подходит для вечеринок), балкон возле основной комнаты и еще одну террасу вне гостевого номера.

Это идеальный вариант для людей, ценящих архитектуру, дизайн и современный образ жизни. Район, где расположен дом, считается одним из самых желанных в Санта-Монике. Уникальную недвижимость продают за 4,5 миллиона долларов.