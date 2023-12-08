Цей будинок із чотирма спальнями став лебединою піснею для П'єра Кеніга – архітектора, ім'я якого є синонімом каліфорнійського модернізму. Кеніг відомий також тим, що спроєктував один з найбільш фотографованих будинків у світі – будинок Шталя на Голлівудських пагорбах.

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Унікальний будинок на підвищенні

Житло площею 220 квадратних метрів тримається вгорі за допомогою чотирьох сталевих колон. "Він повертається на осі на 30 градусів від цих колон. Зсув фокусує будинок на південь і вловлює береговий бриз для збереження енергії", – зазначають в описі.

Інтер'єр помешкання описують як "теплий і привабливий", зазначивши, що природне світло, яке потрапляє крізь панорамні вікна, створює дивовижний ефект.

Інтер'єр, залитий природним світлом / Фото The MLS

У будинку є кілька балконів і внутрішніх двориків, включаючи велику терасу біля вітальні, терасу над гаражем (ідеально підходить для вечірок), балкон біля основної кімнати та ще одну терасу за межами гостьового номера.

Це ідеальний варіант для людей, які цінують архітектуру, дизайн і сучасний спосіб життя. Район, де розташований будинок, вважають одним із найбажаніших у Санта-Моніці. Унікальну нерухомість продають за 4,5 мільйона доларів.