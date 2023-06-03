Современная сенсация: взгляните на ванную в этом доме и вы сразу "захотите" такую же

Современный дом в Уотер-Милле, штат Нью-Йорк, появился на рынке за колоссальные 27,5 миллиона долларов. Интерьер ванной комнаты здесь достаточно специфичен. Он гарантированно поразит всех.

Дом вмещает пять спален и предлагает прекрасный вид на залив Мекокс и Атлантический океан. "Это чрезвычайная собственность. Дом расположен в лучшем месте вблизи поселка Саутгемптон", – говорит агент по листингу Энцо Морабито.

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Ванная комната в доме ошеломляет

Владельцы приобрели участок под дом в 2014 году за 4,3 миллиона долларов. Жилье площадью 900 квадратных метров построили по заказу в 2017 году. В доме есть терраса на крыше и кухня под открытым небом.

Современные интерьеры созданы таким образом, что виды видны почти из каждой комнаты, особенно из эффектной гостиной со стеклянными стенами.

Пейзаж из спальни / Фото Realtor

Яркая кухня оснащена глянцевыми шкафами, жесткой столешницей и стеклянной задней панелью.

Под ногами – белый смоляный пол с глянцевым покрытием. Это создает идеальный контраст на фоне яркой мебели и элементов декора.



Интерьер кухни обустроен со вкусом / Фото Realtor

Ванная исполнена в стиле попарт. Она такая красочная, что даже ослепляет. Не каждый сможет пробыть в ней дольше нескольких минут.

Очень яркая ванная комната / Фото Realtor

Просторный основной люкс вмещает в себя двойную ванную комнату и кабинет. Раздвижная стеклянная дверь размером со стену захватывает пейзаж и выходит на частную террасу.

В доме есть небольшой бар, тренажерный зал, медиакомната, лифт, гараж на четыре машины, кабинка у бассейна и частный причал. Он расположен близко к океану и недалеко от Нью-Йорка.