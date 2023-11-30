Жизнь в пустыне: в Калифорнии продают современный дом в минималистском стиле

В Пайонертауне, в регионе Высокая пустыня, продают современное здание 2018 года. Уникальное жилье известно многим благодаря соцсетям.

Пять лет это жилье сдавали в аренду для отдыха, но все же решили продать новому владельцу. Агенты по недвижимости говорят, что дом даже может стать постоянным местом жительства, ведь для этого есть все необходимое. Цена вопроса – 675 тысяч долларов.

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Современный дом в калифорнийской пустыне

Удивительный минималистичный дом в саманном стиле вмещает одну двухместную спальню и одну ванную. Он белоснежного цвета, из-за чего возникает чувство, будто жилище сливается с окружающей средой.

Последнее уникальное жилье продавали в 2020 году за 363 500 долларов. Нынешние владельцы говорят, осмотрели около 30 помещений, но это их просто поразило. Особенно хозяевам понравились виды вокруг, где виднеются живописные горы.

Стильный дизайн интерьера в минималистском стиле / Фото CRMLS

Одним из главных преимуществ недвижимости является его расположение. Дом расположен посреди многокилометровой пустыни, всего в 30 минутах от национального парка Джошуа-Три. Это идеальное место для ищущих уединение.

Жилье площадью 80 "квадратов" полностью экологично и питается от солнечных панелей и системы водоснабжения. Интерьер квартиры очень простой, но стильный. Собственно, в этом и состоит одна из идей минималистского стиля. Вся мебель и техника входят в стоимость дома.

"У нас много заинтересованных инвесторов, а также покупателей, которые рассматривают это жилье второй дом", – говорит агент по листингу.