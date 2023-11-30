П'ять років це помешкання здавали в оренду для відпочинку, та все ж вирішили продати новому власнику. Агенти з нерухомості кажуть, що будинок навіть може стати постійним місцем проживання, адже для цього є все необхідне. Ціна питання – 675 тисяч доларів.

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Сучасний будинок в каліфорнійській пустелі

Дивовижний мінімалістичний будинок у саманному стилі вміщує одну двомісну спальню та одну ванну кімнату. Він білосніжного кольору, через що виникає відчуття, ніби житло зливається з навколишнім середовищем.

Востаннє унікальне житло продавали у 2020 році за 363 500 доларів. Теперішні власники кажуть, оглянули близько 30 помешкань, але це їх просто вразило. Особливо господарям сподобалися краєвиди навколо, де видніються мальовничі гори.

Стильний дизайн інтер'єру в мінімалістському стилі / Фото CRMLS

Однією з головних переваг нерухомості є її розташування. Будинок розміщений посеред багатокілометрової пустелі, лише за 30 хвилин від національного парку Джошуа-Трі. Це ідеальне місце для тих, хто шукає усамітнення.

Житло площею 80 "квадратів" є повністю екологічним і живиться від сонячних панелей і системи водопостачання. Інтер'єр помешкання дуже простий, але стильний. Власне в цьому й полягає одна з ідей мінімалістського стилю. Усі меблі й техніка входять у вартість будинку.

"У нас є багато зацікавлених інвесторів, а також покупців, які розглядають це житло другий дім", – каже агент з лістингу.