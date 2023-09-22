Мечта каждого: продают дом в лесу со всеми потребностями для современной жизни

Это жилье в Гардинере, штат Нью-Йорк, так и называется "Дом в лесу". И он прекрасно сочетает в себе конфиденциальность и спокойствие с современностью и изысканностью.

Вы когда-нибудь мечтали жить в собственном доме в лесу, но со всеми преимуществами современной жизни? Такое жилье площадью 380 квадратных метров сейчас предлагают в Гардинери. Вокруг только природа и соседей.

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Не дом, а мечта

Недалеко от дома расположен заповедник, где проживает местная флора и фауна. Да и вообще вокруг жилья часто можно увидеть крупных хищных птиц, в том числе орлов, ястребов и соколов.

Дизайн является современным чудом, сочетающим элегантную эстетику с передовыми технологиями. Энергосбережение стоит на первом месте в дизайне жилья.

Полностью электрический дом имеет четырехкамерные окна, 74 солнечные панели на крыше, тёплый пол, эффективную геотермальную систему отопления и охлаждения с прямым обменом. Закопанный в землю резервуар объемом 19 литров собирает дождевую воду с крыши, затем автоматически наполняет туалеты и используется для поливки кустов вокруг территории.

Дом с четырьмя спальнями и четырьмя ванными комнатами построили в 2012 году. Он наполнен естественным светом, который проливается сквозь огромные стеклянные окна и двери. Это также позволяет видеть невероятный вид на долину и горы из каждой комнаты.

Прекрасный интерьер со сдержанным дизайном / Фото William Pitt Southeby's International Realty

Кроме того, владельцы приложили много усилий, чтобы создать теплое и привлекательное жилое пространство. В доме есть кухня открытой планировки для гурманов, сауна в скандинавском стиле; гараж на два автомобиля и тренажерный зал в подвале.

Это "деревенское сокровище" расположено не так далеко от больших городов, как это может показаться. К примеру, в центр известного Мангеттена ехать примерно два часа.