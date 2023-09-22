Ви коли-небудь мріяли жити у власному будинку в лісі, але з усіма перевагами сучасного життя? Таке житло площею 380 квадратних метрів зараз пропонують у Гардінері. Навколо лише природа і жодних сусідів.

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Не будинок, а мрія

Неподалік від будинку розташований заповідник, де мешкає місцева флора та фауна. Та й загалом навколо житла часто можна побачити великих хижих птахів, у тому числі орлів, яструбів і соколів.

Дизайн є сучасним дивом, що поєднує елегантну естетику з передовими технологіями. Енергоощадження стоїть на першому місці в дизайні житла.

Повністю електричний будинок має чотирикамерні вікна, 74 сонячні панелі на даху, теплу підлогу, ефективну геотермальну систему опалення та охолодження з прямим обміном. Закопаний в землю резервуар об'ємом 19 літрів збирає дощову воду з даху, яка потім автоматично наповнює туалети та використовується для поливання кущів навколо території.

Будинок із чотирма спальнями та чотирма ванними кімнатами збудували в 2012 році. Він наповнений природним світлом, яке "проливається" крізь величезні скляні вікна та двері. Це також дозволяє бачити неймовірний краєвид на долину та гори з кожної кімнати.

Чудовий інтер'єр зі стриманим дизайном / Фото William Pitt Southeby's International Realty

Крім того, власники доклали багато зусиль, щоб створити теплий та привабливий житловий простір. У будинку є кухня відкритого планування для гурманів, сауна в скандинавському стилі; гараж на два авто й тренажерний зал у підвалі.

Цей "сільський скарб" розташований не так далеко від великих міст, як це може здатися. Наприклад, до центру відомого Мангеттену їхати приблизно дві години.