Современный дизайн в пустыне: сколько стоит новое жилье в Палм-Спрингге
Источник:Realtor
Современный шедевр в Палм-Спрингге был построен с нуля. Он уже привлек внимание покупателя и находится в статусе условной продажи.
Дом появился на рынке за 5,1 миллиона долларов. дом с пятью спальнями и пятью ванными комнатами привлек внимание покупателей и находится в статусе условной продажи.
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Роскошь и естественный минимализм
Владельцы Лафлин и Горт выбрали уникальную технику проектирования перед началом строительства – они проводили несколько часов на территории, наблюдая, где падает лучший свет в разное время суток и рассматривая виды из каждой воображаемой комнаты. Возможно, поэтому это просто шедевр, а не дом.
В гостевом люксе под названием "Горная комната" можно через окно смотреть на гору, а если повезет, то еще и понаблюдать за знаменитым толсторогом, живущим в Палм-Спринге.
Каждый уголок просто роскошный / Фото Realtor
Чтобы максимизировать виды, команда строителей поделила дом на два крыла. Они соединены с основным жилым двухсторонним стеклянным коридором. Оттуда видна окружающая пустыня, бассейн и зона отдыха.
Дом построен преимущественно из прочных и стойких материалов, среди которых есть бетон, дерево, камень и сталь. Натуральный камень особенно заметен на кухне и в ванных комнатах.
Дом сохраняет прохладу летом и тепло зимой благодаря экоизоляции высокой плотности. Кроме того, солнечные панели компенсируют около 80% энергетических потребностей дома.
Кроме басена, на улице есть спа-салон и открытая кухня. Место расположено как можно дальше от людей, здесь есть только один сосед.