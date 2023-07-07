Современный дизайн в пустыне: сколько стоит новое жилье в Палм-Спрингге

Современный шедевр в Палм-Спрингге был построен с нуля. Он уже привлек внимание покупателя и находится в статусе условной продажи.

Дом появился на рынке за 5,1 миллиона долларов. дом с пятью спальнями и пятью ванными комнатами привлек внимание покупателей и находится в статусе условной продажи.

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Роскошь и естественный минимализм

Владельцы Лафлин и Горт выбрали уникальную технику проектирования перед началом строительства – они проводили несколько часов на территории, наблюдая, где падает лучший свет в разное время суток и рассматривая виды из каждой воображаемой комнаты. Возможно, поэтому это просто шедевр, а не дом.

В гостевом люксе под названием "Горная комната" можно через окно смотреть на гору, а если повезет, то еще и понаблюдать за знаменитым толсторогом, живущим в Палм-Спринге.

Каждый уголок просто роскошный / Фото Realtor

Чтобы максимизировать виды, команда строителей поделила дом на два крыла. Они соединены с основным жилым двухсторонним стеклянным коридором. Оттуда видна окружающая пустыня, бассейн и зона отдыха.

Дом построен преимущественно из прочных и стойких материалов, среди которых есть бетон, дерево, камень и сталь. Натуральный камень особенно заметен на кухне и в ванных комнатах.

Дом сохраняет прохладу летом и тепло зимой благодаря экоизоляции высокой плотности. Кроме того, солнечные панели компенсируют около 80% энергетических потребностей дома.

Кроме басена, на улице есть спа-салон и открытая кухня. Место расположено как можно дальше от людей, здесь есть только один сосед.