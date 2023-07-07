Дім зʼявився на ринку за 5,1 мільйона доларів. будинок із п'ятьма спальнями та п'ятьма ванними кімнатами привернув увагу покупців і знаходиться в статусі умовного продажу.

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Розкіш і природний мінімалізм

Власники Лафлін і Горт обрали унікальну техніку проєктування перед початком будівництва – вони проводили кілька годин на території, спостерігаючи, де падає найкраще світло в різний час доби, і розглядаючи краєвиди з кожної уявної кімнати. Можливо, саме тому це просто шедевр, а не будинок.

У гостьовому люксі під назвою "Гірська кімната" можна через вікно дивитися на гору, а якщо пощастить, то ще й поспостерігати за знаменитим товсторогом, що живе у Палм-Спрінгзі.

Кожен куточок просто розкішний / Фото Realtor

Щоб максимізувати краєвиди, команда будівельників поділила будинок на два крила. Вони з'єднані з основним житловим двостороннім скляним коридором. Звідти видно навколишню пустелю, басейн і відпочинкову зону.

Дім збудований переважно з міцних і стійких матеріалів, серед яких є бетон, дерево, камінь і сталь. Натуральний камінь особливо помітний на кухні та у ванних кімнатах.

Будинок зберігає прохолоду влітку та тепло взимку завдяки екоізоляції високої щільності. Крім того, сонячні панелі компенсують приблизно 80% енергетичних потреб будинку.

Окрім басену, надворі ще є спа-салон і відкрита кухня. Місцина розташована якомога далі від людей, тут є лише один сусід.