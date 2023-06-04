Без этих вещей невозможно создать комфортную квартиру

Сегодня сеть и магазины переполнены идеями, новыми изобретениями и лайфхаками, которые призваны сделать жизнь проще.

Не все они нужны в вашем доме, поэтому мы решили рассказать о 3 главных девайсах, которые вы точно оцените.

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Эти вещи упрощают жизнь

Встроенный диспенсер

Это незаменимая вещь в современной ванной и кухне. Она имеет большое эстетическое преимущество, ведь позволяет максимально мягко вписать в дизайн комнаты дозатор, который будет иметь одинаковые цвета и фактуру. Также он поможет сэкономить на непрактичных дозаторах, которые не всегда уместно выглядят в пространстве, могут удешевить дизайн и требуют постоянной замены. Интегрированный диспенсер нужен и в ванной, для жидкого мыла, и на кухне рядом с раковиной для моющего средства.

Механическая очистка воды



Установите системы очистки воды / Фото Pexels

Сегодня многие делают выбор в сторону чистой воды из кулера, однако, оборудовав квартиру системой очистки, вы можете всегда иметь доступ к питьевой воде и освободить место на кухне под другие девайсы. Также вы предупреждаете проблемы с сантехникой, что автоматически продлевает ее срок эксплуатации.

Смеситель с термостатом

Это решение не из дешевых, однако рекомендуем обратить внимание на такое изобретение. Он позволяет один раз выставить комфортную температуру и навсегда забыть о продолжительных ожиданиях теплой воды или о кипятке, который польется из крана.